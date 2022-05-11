София, 11 мая, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Руководство министерства внутренних дел Болгарии объявило о намерении повысить заработную плату сотрудникам Управления по борьбе с компьютерными преступлениями в стране на 230%. Об этом 11 мая сообщает софийская газета «Факты».

Christoph Scholz Хакер

Согласно официальной информации, соответствующее решение было принято 10 мая на экстренном заседании МВД. Предполагается, что именно таким образом ведомству удастся избежать оттока кадров в дальнейшем и повысить престиж структуры в целом.

«Киберпространству нашей стран нужна эффективная защита, и добиться подобной эффективности можно лишь путем поощрения «охотников за хакерами», — говорится в пояснении к указанному документу.

Напомним, о необходимости привлечения для работы в Управлении «КБ» («Компьютерная безопасность») лучших специалистов ранее заявлял болгарский премьер-министр Кирил Петков. По его заверениям, в ближайшее время Болгария создаст «идеальные условия для электронного бизнеса».

При этом ранее массированным хакерским атакам в Болгарии подверглись системы государственной почты и ряда банков страны.