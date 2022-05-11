Ньон, Швейцария, , 14:28 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выручил более €5,7 млрд по итогам сезона-2021/22. Об этом 11 мая рассказал финансовый директор УЕФА Йозеф Коллер на конгрессе организации.

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«Выручка составила €5,725 млрд. Эта сумма стала рекордной за всю историю», — сказал Коллер.

Он добавил, что выручка увеличилась благодаря проведению клубных соревнований, чемпионата Европы, Лиги наций и отборочного турнира к чемпионату мира.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2015/16. Тогда выручка УЕФА составила €4,58 млрд.