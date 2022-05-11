Шаран, , 14:28 — REGNUM В афганской провинции Пактика свёл счёты с жизнью молодой человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Самоубийство Thebluediamondgallery.com

Инцидент произошёл 10 мая в кишлаке Хасти уезда Джанихейль.

Хотя мотив самоубийства неизвестен, представители отдела информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Пактике заявили, что молодой человек страдал неврологическим заболеванием. По словам официальных лиц, отец и брат молодого человека в прошлом также покончили жизнь самоубийством.

В последнее время в стране увеличилось число самоубийств, в основном из-за бедности и безысходности.