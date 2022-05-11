Анкара, 11 мая, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Анкара будет развивать отношения с Нур-Султаном в экономической и культурной областях. Об этом 11 мая заявил на совместном с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым брифинге в Анкаре глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«Мы очень заинтересованы в стабильности и спокойствии у наших братьев-казахов, — сказал турецкий лидер. — Мы договорились, что продолжим укреплять наши двусторонние отношения и взаимодействие в многосторонних структурах».

Эрдоган также принял приглашение Токаева посетить Казахстан. Он сообщил, что может нанести визит осенью текущего года.

Напомним, Токаев прибыл с официальным двухдневным визитом в Астану 10 мая. Он и Эрдоган подписали около полутора десятков соглашений и других документов о сотрудничестве двух стран в разных сферах, в том числе в области обмена разведданными.