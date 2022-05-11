Красноярск, , 14:25 — REGNUM Отопительный сезон в Красноярске завершится 15 мая. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение принято на основе данных долгосрочного прогноза погоды. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин подписал соответствующее распоряжение.

Управляющие организации должны с 00:00 по местному времени 15 мая прекратить подачу тепла в квартиры и дома горожан. До этого параметры теплоносителя будут снижены с учётом погоды.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон 2021/22 в Красноярске начался 18 сентября и подлился 240 дней.

Читайте также: В Костроме завершают отопительный сезон