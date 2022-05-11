Вашингтон, , 14:24 — REGNUM Террористическим группировкам, базирующимся в Афганистане, потребуется ещё около года, чтобы обрести способность атаковать цели в западных странах. Об этом заявили представители американской разведки, сообщает телеканал Afghanistan International.

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Прошлой осенью представители Пентагона заявили, что группировки могут атаковать Соединённые Штаты через шесть месяцев. В 2021 году предупреждения представителей министерства обороны США о способности таких групп, как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), атаковать Соединённые Штаты, обеспокоили большое количество американских законодателей.

Но на этой неделе генерал Скотт Брейер, директор Разведывательного управления министерства обороны (РУМО), в докладе сенатскому комитету по вооружённым силам заявил, что его ведомство считает, что обеим группировкам нужно около года для обретения «разрушительного потенциала».

«Меня больше беспокоит «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане), и тот факт, что они осуществили успешные и масштабные нападения в Афганистане, это не есть хорошо для будущего этой страны», — сказал Брейер.

Представитель разведки заявил, что у «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникли проблемы с восстановлением руководящего звена, и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдержали некоторые из своих обещаний «не позволить группировке снова действовать».

По словам Брейера, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получило значительные ресурсы с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти, и обрело уверенность в своих силах после нападения 26 августа 2021 года на аэропорт Кабула. С другой стороны, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогла восстановиться при власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как были обеспокоены некоторые эксперты по разведке.