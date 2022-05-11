Вашингтон, 11 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Террористическим группировкам, базирующимся в Афганистане, потребуется ещё около года, чтобы обрести способность атаковать цели в западных странах. Об этом заявили представители американской разведки, сообщает телеканал Afghanistan International.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Прошлой осенью представители Пентагона заявили, что группировки могут атаковать Соединённые Штаты через шесть месяцев. В 2021 году предупреждения представителей министерства обороны США о способности таких групп, как «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), атаковать Соединённые Штаты, обеспокоили большое количество американских законодателей.

Но на этой неделе генерал Скотт Брейер, директор Разведывательного управления министерства обороны (РУМО), в докладе сенатскому комитету по вооружённым силам заявил, что его ведомство считает, что обеим группировкам нужно около года для обретения «разрушительного потенциала».

«Меня больше беспокоит «Велаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане и Пакистане), и тот факт, что они осуществили успешные и масштабные нападения в Афганистане, это не есть хорошо для будущего этой страны», — сказал Брейер.

Представитель разведки заявил, что у «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникли проблемы с восстановлением руководящего звена, и что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сдержали некоторые из своих обещаний «не позволить группировке снова действовать».

По словам Брейера, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) получило значительные ресурсы с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пришли к власти, и обрело уверенность в своих силах после нападения 26 августа 2021 года на аэропорт Кабула. С другой стороны, «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогла восстановиться при власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как были обеспокоены некоторые эксперты по разведке.