Москва, , 14:23 — REGNUM Президент России Владимир Путин не планирует направлять поздравление в связи со смертью первого президента Украины Леонида Кравчука. Об этом 11 мая сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, направление соболезнований «не планируется».

«Всё-таки это первый президент Украины. Мы знаем, что в заключительной стадии существования Советского Союза у него была своя роль политическая. Это мы хорошо помним. Ну, а его вклад в становление Украины надо оценивать всё-таки самим украинцам, а не россиянам», — сказал Песков.

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Также пресс-секретарь сообщил об отсутствии планов вводить военное положение в регионах России на фоне спецоперации.