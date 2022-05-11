Париж, , 14:22 — REGNUM Налоговые органы во Франции предоставляют налогоплательщикам небольшую отсрочку, сообщает Le Figaro.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Главное управление государственных финансов предупредило, что жители Франции, которые все еще декларируют свои доходы в бумажном формате, должны будут до 31 мая выполнить свои налоговые обязательства. Первоначально они должны были сделать это до 19 мая.

Напомним, небольшая часть жителей до сих пор использует бумажные налоговые декларации. Это касается чуть менее 5% жителей.