Париж, 11 мая, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Налоговые органы во Франции предоставляют налогоплательщикам небольшую отсрочку, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Главное управление государственных финансов предупредило, что жители Франции, которые все еще декларируют свои доходы в бумажном формате, должны будут до 31 мая выполнить свои налоговые обязательства. Первоначально они должны были сделать это до 19 мая.

Напомним, небольшая часть жителей до сих пор использует бумажные налоговые декларации. Это касается чуть менее 5% жителей.