Во Франции налогоплательщики получили небольшую отсрочку
Париж, 11 мая, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Налоговые органы во Франции предоставляют налогоплательщикам небольшую отсрочку, сообщает Le Figaro.
Ольга Шклярова ИА REGNUM
Флаг Франции
Главное управление государственных финансов предупредило, что жители Франции, которые все еще декларируют свои доходы в бумажном формате, должны будут до 31 мая выполнить свои налоговые обязательства. Первоначально они должны были сделать это до 19 мая.
Напомним, небольшая часть жителей до сих пор использует бумажные налоговые декларации. Это касается чуть менее 5% жителей.