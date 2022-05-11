Саратов, 11 мая, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Глава Саратова Михаил Исаев отреагировал на повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте. По мнению мэра, ряд перевозчиков «словили синдром золотой антилопы». Об этом Исаев написал в своем телеграм-канале.

Цитата из м/ф Золотая антилопа. реж Лев Атаманов. 1954. СССР Деньги

Глава города уточнил, что осенью 2021 года компании-перевозчики уведомили администрацию об изменении стоимости проезда за счет роста цен на топливо и комплектующие взамен на обещания повысить качество оказания транспортных услуг. В связи с тем, что на стоимость проезда в городских автобусах действует нерегулируемый тариф, некоторые перевозчики уведомили мэрию за полгода и установили новые цены, которые начали меняться в марте. Этот процесс должен был завершиться в июле.

«Однако, ряд перевозчиков словили синдром «золотой антилопы»: повысив единожды стоимость проезда, они решили сделать это повторно, причем на некоторых маршрутах установив плату на 30% больше новой», — написал глава Саратова, отметив, что муниципалитет видит в данных действиях лишь желание наживы со стороны перевозчиков.

Михаил Исаев заявил, что администрация для отстаивания интересов жителей будет вынуждена обратиться в Федеральную антимонопольную службу и прокуратуру.

ИА REGNUM напоминает, с начала марта стоимость проезда за одну поездку в Саратове повысилась до 25−35 рублей в зависимости от маршрута. Это коснулось как городских, так и областных перевозчиков. С 1 апреля проезд подорожал с 35 до 40 рублей по маршруту 242У «Саратов (пл. Ленина) — пос. Сторожевка.

Читайте также: Саратовский минтранс объяснил рост тарифов на проезд интересами пассажиров

Читайте также: В Саратове подорожает проезд в электротранспорте