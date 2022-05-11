В Колумбии убили известного парагвайского прокурора
Богота, 11 мая, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Парагвайский прокурор Марсело Печчи, специализирующийся на борьбе с организованной преступностью и наркоторговлей, убит на пляже на острове Бару, недалеко от колумбийского города Картахена. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на заявление властей.
«Мы осуждаем убийство парагвайского прокурора Марсело Печчи в Картахене. Я говорил с президентом Марио Абдо Бенитесом, чтобы выразить свои соболезнования и договориться о полном сотрудничестве в поиске виновных», — сказал президент Колумбии Иван Дуке.
В свою очередь, директор Национальной полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас заверил, что у полицейских есть информация, которая носит закрытый характер и поможет установить виновных в убийстве.
Отмечается, что 45-летний парагвайский прокурор, специализирующийся на организованной преступности, незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и финансировании терроризма, работал над такими громкими делами, как расследование убийства дочери губернатора региона в 2021 году.
Он также известен тем, что играл роль в расследовании дела против бывшего бразильского футболиста Роналдиньо, который был арестован при попытке въехать в Парагвай с поддельным паспортом в 2020 году.
По словам Варгаса, делегация парагвайской полиции прибудет в Колумбию для участия в расследовании, также помощь окажут официальные лица из США.
«Мы самым решительным образом осуждаем этот трагический акт и удваиваем нашу приверженность борьбе с организованной преступностью. Наши искренние соболезнования их семьям», — сказал президент Парагвая Марио Абдо Бенитес.
Прокуратура Колумбии подтвердила, что ее работа с полицией позволила получить изображение одного из предполагаемых исполнителей убийства прокурора Печчи.