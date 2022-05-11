Москва, 11 мая, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Причин исключения некоторых средств массовой информации (СМИ) несколько. Об этос сегодня, 11 мая, завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

(сс)GDJ СМИ

Песков пояснил, что радиостанция «Эхо Москвы» исключена из кремлевского пула из-за её ликвидации. Украинское информационное агентство УНИАН7 удалено, потому что «не выходит на связь».

Издание «Медуза» (включено Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) исключено из пула, у него нет аккредитации, то есть оно де-факто не является российским. «Медуза» фактически перестала иметь связь с Россией», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года Кремль отказался от взаимодействия с телеканалом «Дождь».

Читайте также: Песков объяснил исключение «Дождя» из президентского пресс-пула