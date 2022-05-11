Москва, , 14:21 — REGNUM До настоящего времени Россия не получила от Киева разъяснений по поводу «форс-мажора» в транзите газа, она выполняла и намерена выполнять свои контрактные обязательства. Об этом 11 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Официальное интернет-представительство президента России

Как отметил Песков, отвечая на вопрос, будет ли Россия искать альтернативные маршруты для соблюдения контрактов по газу с ЕС, российская сторона всегда надежно выполняла и собирается выполнять свои контрактные обязательства, которым она привержена

«Украинская сторона сообщила о неких условиях форс-мажора. Мы с вами слышали уже о заявлении «Газпрома» о том, что никаких уведомлений и объяснений форс-мажора до сих пор не было. Далее вся информация — от «Газпрома», — сказал представитель Кремля.

Отметим, 10 мая «Нафтогаз Украины» заявил, что больше не несет ответственности за транспортировку газа на неподконтрольных киевскому режиму территориях и назвал это «форс-мажорными обстоятельствами». А «Оператор ГТС Украины» заявил о прекращении с 11 мая транзита через ГИС «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», которые находятся под контролем российских Вооруженных сил на территории Луганской Народной Республики (ЛНР), также сославшись на «форс-мажор».