Москва, , 14:29 — REGNUM Ситуация вокруг возможного присоединения к НАТО Финляндии и Швеции, куда направился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, вызывает пристальное внимание со стороны России. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 11 мая журналистам.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

Джонсон 11 мая отправился с визитами в Швецию и Финляндию, намереваясь обсудить вопросы безопасности и ситуацию на Украине. Пескова спросили, следят ли в Кремле за этой поездкой.

«Всё, что связано с действиями, которые способны так или иначе менять конфигурацию альянса у наших границ, мы наблюдаем самым внимательным образом. Это предмет весьма и весьма тщательного анализа», — подчеркнул Песков.

В пресс-службе Джонсона между тем опровергли предложения о его намерении попытаться склонить Швецию и Финляндию к вступлению в Североатлантический альянс, передаёт телеканал Sky News.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Финляндии и Швеции могут одновременно подать заявки на вступление в НАТО. Вероятный срок подачи заявок — начало следующей недели.

Читайте также: HS: Финляндия и Швеция подадут заявки в НАТО на следующей неделе