Москва, 11 мая, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Тема индексации социальных выплат и пенсий находится на повестке Кремля, сообщил 11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Насколько мне известно, нет, это не будет темой, хотя этот вопрос он, конечно, стоит высоко в повестке дня президента. Сам президент говорил о том, что такая индексация прорабатывается, но параметры еще предстоит определить», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли рассматриваться данная тема на совещании о дополнительной индексации пенсии и пособий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предложения о дополнительной индексации пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и социальных пособий представило президенту России Владимиру Путину правительство страны.

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