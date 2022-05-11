Анкара, 11 мая, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Президенты Казахстана и Турции Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган 11 мая в ходе переговоров в Астане подписали ряд соглашений о взаимодействии между странами по различным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Tim Ellis Соглашение

Сообщается, что стороны заключили соглашение о сотрудничестве в области средств массовой информации, а также о содействии минкульта Казахстана с управлением госархивов при президенте Турции. Токаев и Эрдоган также подписали договор о торговле услугами и о перевозках грузов.

Кроме того, президенты заключили соглашение об упрощении таможенного контроля, о взаимодействии в области лесного хозяйства и о сотрудничестве в области карантина и защиты растений.

Также лидеры Казахстана и Турции договорились о сотрудничестве ведомств в области информационных технологий, в разведывательной деятельности и в областях образования и киноиндустрии.