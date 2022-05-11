Москва, , 14:17 — REGNUM Вопрос о вхождении Херсонской области в состав России должны решить сами жители региона. Об этом 11 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области — это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом Песков добавил, этот вопрос также должен иметь юридическое обоснование и быть легитимным, как в случае с Крымом.

«Конечно, этот вопрос должен быть чётко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками, потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно чёткую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы областной военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что местные власти обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить Херсонскую область в состав России.

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По его словам, Херсон — это Россия, и потому никаких республик на территории Херсонской области создаваться не будет. Он также добавил, что полный переход Херсонской области под законодательство Российской Федерации произойдёт до конца 2022 года.

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