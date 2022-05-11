Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Автор цикла романов «Перси Джексон и олимпийцы» Рик Риордан высказался относительно критики актёрского состава будущего одноимённого сериала. Он написал обращение к поклонникам на своём сайте по этому поводу.

Логан Лерман в роли Перси Джексона Цитата из х/ф «Перси Джексон и похититель молний». Реж. Крис Коламбус. 2010

«Этот пост специально для тех, у кого есть проблемы с кастингом Леи Джеффрис на роль Аннабет Чейз… я говорю здесь только за себя. Эти мысли принадлежат только мне. Они не обязательно отражают или представляют мнение какой-либо части Disney, телешоу, производственной группы или семьи Джеффрис», — начал Риордан. »… если у вас есть проблемы с этим кастингом, решите их со мной… Как автор, я ясно дал понять, что искал лучших актеров, чтобы воплотить в жизнь характеры этих персонажей, и что внешний вид был для меня второстепенным… если вы все еще расстроены выбором этого чудесного трио, тогда не имеет значения, сколько раз вы читали книги. Вы ничему от них не научились», — заявил он.

Ранее на роль Аннабет Чейз выбрали темнокожую актрису Леа Джеффрис. Многие пользователи Сети выступили с критикой такого решения создателей сериала.

ИА REGNUM напоминает, что в мае 2020 года Рик Риордан объявил, что по циклу его романов снимут сериал для платформы Disney Plus. Режиссёром шоу выступит Джеймс Бобин — главные роли сыграют Леа Джеффрис, Уокер Скобелл и Арьян Симхадри.

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