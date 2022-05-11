Москва, 11 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Даты оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию пока нет, заявил 11 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, (дата послания президента) не появилась», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, в январе Песков сообщал, что подготовка к посланию президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию уже ведётся.

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