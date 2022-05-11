Рига, 11 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Президент России не поздравил с Днем Победы ветеранов в Латвии, неясно, куда смотрел МИД, представители которого так много говорят о бесстрашных рижанах, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 11 мая.

Композиция «Мать-Родина». Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков

Как сообщалось ранее, 9 мая жители Риги принесли огромное количество цветов к памятнику Освободителям города. На следующий день власти пригнали бульдозер, чтобы сгрести и выкинуть принесенное. Граждане стали приносить новые цветы. 11 мая полиция перекрыла доступ к памятнику.

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«То, что происходит в Риге около Монумента воинам-освободителям, говорит прежде всего о силе памяти. Причём не только русской памяти, а памяти всех честных людей, чтущих подвиг своих предков, которые победили германский фашизм. Таких много среди латышей — я это точно знаю по своему опыту.

И странно было бы, если бы это было не так: вклад Латышской (с октября 1942 года гвардейской) дивизии, а с 1944 года — корпуса Красной Армии в победу в Великой Отечественной войне велик. Воины этой дивизии начали свой героический путь под Москвой в декабре 1941 года, прошли через Старую Русу, Великие Луки, Насву, Новоржев, освобождали территорию Латвийской ССР и завершили войну уничтожением остатков гитлеровцев в Курляндском котле. Низко кланяюсь всем в Латвии, кто и сегодня в особенно сложных обстоятельствах правящего в этой стране нацистского режима хранит память об этом подвиге, подвиге воинов и тружеников всего Советского Союза!

А что же мы? Чем мы, из России, их поддерживаем? К великому стыду, президент нашей страны даже не поздравил с нашим общим праздником ветеранов в Латвии, которых всё ещё немало, всех наших соотечественников в этой бывшей республике СССР с Днём Победы! Кто мог такое ему посоветовать? Куда смотрел наш МИД, который сегодня устами Марии Захаровой много говорит о бесстрашных рижанах?

В этой позорной истории, имеющей свою проекцию на Литву и Эстонию, необходимо разобраться самым серьёзным образом, чтобы она больше не повторилась!» — отметил Михаил Демурин.