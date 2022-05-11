Братск, Иркутская область, 11 мая, 2022, 14:13 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 11 мая сообщает об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия в Братском районе, в котором пострадали двое подростков.

06.мвд.рф ДТП

Утром 7 мая в полицию поступило сообщение о том, что в нескольких километрах от жилого района Порожский с проезжей части съехал автомобиль «ВАЗ-21 063». В автоаварии ранения получили два подростка 16 и 17 лет. Один из них госпитализирован, второму назначено амбулаторное лечение.

Выяснилось, что в момент ДТП автомобилем управлял один из пострадавших. Водительского удостоверения несовершеннолетний водитель не имеет, а транспорт не зарегистрирован в ГИБДД.

В отношении нарушителя составлено несколько протоколов. Общая сумма штрафов превысила 15 тысяч рублей.

Поврежденный транспорт помещен на штрафстоянку. Кроме того, родители будут привлечены за несоблюдение их сыновьями требований «Комендантского часа», а также за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

По факту ДТП решение будет принято после установления степени тяжести находящегося в больнице пассажира.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю и праздничные дни (с 4 по 10 мая) на территории региона произошло 40 ДТП, в которых пятеро человек погибли и 41 человек получил травмы различной степени тяжести.

Читайте также: За праздники более 40 жителей Приангарья пострадали в ДТП