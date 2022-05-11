Грозный, , 14:11 — REGNUM В Чечне предоставлено новое жилье 26 семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Для них в разных районах республики построены новые дома, полностью готовые для проживания, обустроенные мебелью и бытовой техникой. Ключи от домов были переданы новоселам в День памяти и скорби, сообщил 11 мая глава Чечни Рамзан Кадыров.

Чечня Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По инициативе РОФ (Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова) обладателями новых и просторных домовладений стали 26 малоимущих семей сразу в нескольких районах Чеченской Республики», — рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

В Грозном ключи от квартир в Висаитовском районе были переданы мэром города Хас-Магомедом Кадыровым. Эти семьи не имели возможности приобрести свое жилье, снимая углы для проживания, отметил чеченский лидер.