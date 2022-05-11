Грозный, 11 мая 2022, 14:11 — REGNUM В Чечне предоставлено новое жилье 26 семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Для них в разных районах республики построены новые дома, полностью готовые для проживания, обустроенные мебелью и бытовой техникой. Ключи от домов были переданы новоселам в День памяти и скорби, сообщил 11 мая глава Чечни Рамзан Кадыров.
В Грозном ключи от квартир в Висаитовском районе были переданы мэром города Хас-Магомедом Кадыровым. Эти семьи не имели возможности приобрести свое жилье, снимая углы для проживания, отметил чеченский лидер.