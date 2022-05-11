Москва, , 14:11 — REGNUM Необходимо признать, что от ввода нефтяного эмбарго проиграют обе стороны — как государства ЕС, так и Россия, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор инвестиционной компании ООО «АБЦ» Евгений Лашков.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Безусловно, отказ от закупок черного золота в России, приведет к росту цен на нефть на европейском рынке. Однако остается вопросом, сможет ли РФ воспользоваться сопутствующими выгодами.

Необходимо учитывать такие факторы, как наличие свободных ниш и силу конкуренции на альтернативных рынках. Также большую роль играют вопросы логистики.

Стоимость транспортировки нефти новым покупателям может существенно сказаться на уровне прибыли. Смена структуры товарных потоков никому и никогда не давалась легко.

Достаточно вспомнить о том, как в апреле российские поставщики были вынуждены продавать нефть марки Urals с дисконтом, размер которого в отдельных случаях превышал 30%.

В данной ситуации важно признать: нефтяное эмбарго нанесет урон как России, так и Евросоюзу. Не стоит недооценивать деструктивный потенциал этого инструмента», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель швейцарского издания 20 Minuten Марсель Урех считает, что цены на нефть вырастут в случае введения Евросоюзом эмбарго в отношении России. При этом Москва от этого только выиграет.

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