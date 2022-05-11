Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 11 мая, 2022, 14:11 — ИА Регнум. На Ямале проснулись змеи и медведи. Об этом жители региона сообщают в социальных сетях.

Pixabay.com Медведь

В группе «ЧП Ямал» в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что в Ноябрьске возле карьера горожане обнаружили змею. Глядя на фото, комментаторы отметили, что это гадюка, и данный вид змей встречается и в других ямальских городах — в Муравленко и Губкинском. И советуют надевать сапоги для походов в лес.

Кроме того, в группе «Происшествия Ноябрьска» опубликовано фото медвежьих следов, которые появились недалеко от озера Светлого. Ямальцы предостерегают друг друга в комментариях о визитах косолапых в города и посёлки за провизией, которую они обычно находят в мусорных контейнерах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приангарье медведь забрёл в посёлок, уничтожив кроликов и птиц.