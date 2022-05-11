Уфа, 11 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. 1,8 млрд рублей намерены направить из бюджета Башкирии на организацию отдыха и оздоровления детей в регионе. Об этом 11 мая сообщил министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин на заседании правительства региона в центре управления республикой.

Департамент труда и социальной защиты Костромской области В детском лагере

По его словам, это на 280 млн рублей больше, чем в 2021 году.

Согласно данным на 5 мая в реестре региональных организаций отдыха детей и их оздоровления состоят 1 545 организаций (на 82 организации больше, чем в 2021 году): 94 загородных лагеря, 815 лагерей с дневным пребыванием, 580 детских лагерей труда и отдыха, 53 детских профильных лагеря и три палаточных лагеря.

«В летний период 2022 года планируем охватить всеми формами отдыха порядка 400 тысяч детей, что составит 78,6% от общей численности детей школьного возраста», — сообщил Хажин.

Он напомнил, что впервые в 2022 году в 19 лагерях Башкирии с оборудованными пляжами и бассейнами стартует программа «Обучение плаванию» с общим охватом 7 720 детей.

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил сотрудникам санитарных служб провести тщательную противоэпидемическую работу в открывающихся летних лагерях.

«Главное, чтобы жители знали, где у нас в республике детям можно хорошо и безопасно отдохнуть. К нам приедут на отдых и лечение и дети из Луганской Народной Республики. Надо также досконально продумать их программу, чтобы и им, и нашим ребятам было интересно познакомиться и пообщаться», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут появиться центры семейного отдыха.