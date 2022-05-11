Москва, 11 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Планов по введению военного положения в регионах России нет, сообщил 11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Пресс-секретаря спросили, есть в планах президента введение военного положения на территории России или в отдельных регионах на фоне спецоперации на Украине и провокациях в приграничных населённых пунктах.

«Нет, этого в планах нет», — ответил Песков.