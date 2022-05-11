Песков заявил, что в РФ не планируют вводить военное положение
Москва, 11 мая, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Планов по введению военного положения в регионах России нет, сообщил 11 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Пресс-секретаря спросили, есть в планах президента введение военного положения на территории России или в отдельных регионах на фоне спецоперации на Украине и провокациях в приграничных населённых пунктах.
«Нет, этого в планах нет», — ответил Песков.