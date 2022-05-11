Челябинск, , 14:07 — REGNUM В Челябинске ранее судимая женщина оформила на землячку кредиты на общую сумму более 230 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пострадавшая обратилась в полицию. Стражи порядка поймали ранее судимую женщину 1984 года рождения. Оказалось, что она приобрела у неизвестных лиц поддельный паспорт. Фактически гражданки не были знакомы друг с другом.

Деньги преступница уже успела потратить. Также она пыталась взять кредиты ещё на 360 тыс. рублей, но сделать этого не смогла.