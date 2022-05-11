Кострома, 11 мая, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Костромской областной суд вынес приговор по делу об убийстве и расчленении 36-летнего мужчины в многоквартирном доме Давыдовского микрорайона. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Осужденные Воронов и Киселёв (в красной футболке) на заседании суда

34-летнего Сергея Воронова, являющегося ветераном боевых действий и бывшим полицейским, а также его 24-летнего подельника Артёма Киселева признали виновными в совершении преступлений. Первому назначили 23 года заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, второму — 2 года и 1 месяц в колонии-поселении.

Напомним, убийство произошло 13 февраля 2021 года. Как установило следствие, ночью этого дня Воронов приехал к бывшему мужу своей сожительницы, также являвшемуся экс-полицейским, чтобы разрешить личный конфликт. В помощь себе он взял двух крепких мужчин, которые скрыли лицо масками.

Когда костромич открыл дверь, те ворвались в его квартиру и застали там ещё одного человека — 33 летнего водителя полиции. Мужчины избили и связали потерпевших, похитили из квартиры ценные средства и документы. Эта часть происходила без участия Киселёва, который решил покинуть жилье сразу после того, как выполнил роль физической поддержки.

Далее Воронов решил, что ему необходимо убить свидетелей. Он нашёл в квартире нож, которым отрезал правую руку 36-летнего мужчины. По заключению врачей костромич умер от массивной кровопотери. Затем преступник расчленил тело убитого, показал его другому потерпевшему и заявил, что его ждёт та же участь. Однако, преступнику не удалось осуществить задуманное — он уснул на месте убийства. Второй свидетель смог бежать из квартиры и сообщил о случившемся в полицию.

На суде Воронов не признал вину. Киселёв сознался в незаконном проникновении в квартиру, но отрицал факт применения физической силы к находившимся в ней людям. Третий соучастник был признан невменяемым, его отправили на принудительное лечение в психлечебницу. Приговор в отношении Воронова и Киселева не вступил в законную силу, сторона защиты может обжаловать его в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве.