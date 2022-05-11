Курск, 11 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Курской области за последние сутки госпитализированы три пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

11 мая выявлено 29 случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 117 тыс. 585 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 113 тыс. 145 пациентов, в том числе 46 — за последние сутки.

Всего скончались 2470 человек. Новых летальных случаев не подтверждено.