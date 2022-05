Вашингтон, , 14:04 — REGNUM Один из советников Джо Байдена по президентской кампании назвал белых людей «невероятными расистами», об этом со ссылкой на свидетельства, вошедшие в новую книгу, 10 мая сообщает New York Post.

Джо Байден (сс)Saeima

Речь идет о книге This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America’s Future («Это не пройдет: Трамп, Байден и битва за будущее Америки»), автором которой выступили репортеры издания The New York Times Александр Бёрнс и Джонатан Мартин.

Цитата была приписана неназванному советнику, который, как сообщается, сделал заявление, обсуждая выбор Камалы Харрис в качестве напарника Байдена в 2020 году.

«Вы знаете, белые женщины — невероятные расисты. Как и белые мужчины», — приводят, по некоторой информации, цитату авторы книги.

По словам этого советника, наиболее безопасным выбором для Байдена на пост вице-президента стала бы именно Харрис.

В книги также содержатся свидетельства того, что директор Управления по связям с общественностью и старший советник Седрик Ричмонд однажды назвал представителей так называемого «отряда» — группы прогрессивных демократов — Александрию Окасио-Кортес и Рашиду Тлаиб »чертовыми глупцами».