Комрат, Молдавия, 11 мая, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Неизвестные похитили у фермера села Конгаз Гагаузкой автономии Молдавии химические удобрения. Об том 11 мая сообщает новостной портал Gagauzinfo.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Удобрение

По информации журналистов, замок на дверях подсобного помещения агрария был взломан. Похитители вынесли 315 килограммов пестицидов и гербицидов.

Сообщается, что ущерб оценивается в размере 160 тыс. леев (около 0,5 млн рублей). Полиция выясняет обстоятельства дела.

Стоит отметить, что многие молдавские фермеры не стали приобретать удобрения осенью 2021 года, так как они подорожали. Весной 2022 года удобрения стали дороже еще в несколько раз. Посевная кампания в Молдавии находится под угрозой. При этом в России приостановили экспорт удобрений из-за рисков, вызванных экономическими санкциями.