Белгород, , 14:14 — REGNUM Государственную итоговую аттестацию в 2022 году будут сдавать 21 353 выпускника Белгородской области, сообщил на заседании правительства 11 мая министр образования региона Андрей Милёхин.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

На территории области в общей сложности будет задействовано 103 пункта проведения экзаменов. ЕГЭ будут сдавать 6 080 учеников, на аттестацию по ОГЭ заявлено 15 273 школьника. Больше всего экзаменуемых ожидается в Белгороде, Белгородском районе, Губкинском, Старооскольском и Шебекинском округах.

В дни проведения экзаменов — с 19 мая по 2 июля — помимо постоянной охраны пунктов проведения экзаменов будет проведено их кинологическое обследование, на входе организуют проверку участников стационарными и переносными металлодетекторами.