* талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 13:59 — REGNUM В афганской провинции Тахар прошлой ночью силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подвергли бомбардировке уезд Варсадж этой провинции; разрушены дома. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники сообщили изданию, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) согнали старейшин долины Иманд и административного центра уезда Версаж в мечеть, завязали им глаза и пытали, требуя выдать информацию о силах Фронта национального сопротивления.

Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока воздерживаются от комментариев.

Ночью 10 мая радикалы расстреляли семерых мирных жителей в долине Касан уезда Дех-Салах провинции Баглан.