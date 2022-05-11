Москва, 11 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Выигрыш России от эмбарго на ее нефть не столь очевиден, а вот проигрыш стран ЕС от введения подобной санкции не подлежит сомнению, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Нефтепровод

«В начале мая в ЕС планировали объявить новые санкции против российского энергоносителя, но не пришли к единой позиции по данному вопросу. Причина- отказ Венгрии, Словакии и Чехии на ввод санкций по потреблению российской нефти.

Эти страны понимают, что введение санкций приведет к резкому взрывному росту цен на нефть и продукты ее переработки. Уже сейчас стоимость бензина в Европе превысила $2,2 литр и новые рубежи не за горами.

Высокие цены приведут к тому, что многим зарубежным предприятиям придется закрыться, а домохозяйствам ограничить себя во всем. Вместе с тем, объективно надо понимать, что вводимое Еврокомиссией эмбарго приведет к сокращению российского экспорта, дефициту черного золота на рынке и его подорожанию до уровня $150–200 за баррель.

По данным торгов ICE, 11 мая в 12:00 мск баррель Brent стоил около $106 за баррель, хотя еще накануне спецоперации России на Украине и введения новых антироссийских санкций нефть торговалось дешевле 97 долларов.

Страны ОПЕК+ заявили, что эмбарго на поставку российской нефти не позволит ее заменить на рынке и неминуемо приведет к удорожанию «черного золота», такого нужного в период восстановления мировой экономики после пандемии. Высвобождение странами МЭА стратегических запасов нефти, окажет лишь кратковременный эффект с последующей необходимостью их пополнения.

Но уже по новой более высокой цене. Таким образом, в случае введению эмбарго на поставку российской нефти в страны ЕС, рост стоимости нефти, вызванный действиями Евросоюза, повысит потребительские цены на нефть и продукты ее переработки.

Затраты на логистику для стран ЕС станут огромными и приведут к остановке ряда предприятий и росту потребительских цен и инфляции. И если цену нефти в $150 за баррель мировой рынок выдержать сможет, то в случае цены в $200 за баррель, в мире произойдет энергетический шок. Уже сейчас уровень инфляции в странах ЕС превысил 7%.

А что же Россия? В случае объявления эмбарго найти новый рынок и полностью заменить выпадающие поставки в Европу Россия будет не в состоянии: по причине отсутствия как трубопроводной, так и портовой инфраструктуры.

Российская добыча может снизиться в течение 2-3 месяцев примерно на 2 млн баррелей с уровня начала 2022 года. Сегодня Россия отправляет в Европу около 4-5 млн баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. При этом точно оценить объемы добычи и продажи российского сырья не предоставляется возможным, поскольку Министерство энергетики перестало публиковать официальную статистику по добыче и экспорту нефти и газа.

Однако, если котировки будут находиться на уровне $106 либо выше, потери федерального бюджета будут не катастрофическими. Кроме того, уже сейчас отработаны способы ухода от продажи чисто российской нефти путем получения латвийской или туркменской нефтяной смесей, где содержание российского сырья не превышает 49%.

Спрос на такую композицию устойчив. Таким образом, в гипотетической ситуации введение эмбарго понизит снизит доходы российских экспортных нефтяных компаний, однако позволит оставаться в положительной марже от реализации сырья с учетом выросших цен на мировом рынке и дисконта от продажи нефти марки Urals либо ее различных смесей.

Растущие потребности стран АТР, в первую очередь Китая и Индии, по мере роста оборотов нивелируют этот переходной период и ситуация, скорее всего, будет двигаться к нормализации. Актуальными задачами станут и вопросы строительства подземных стратегических хранилищ нефтяных запасов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть вырастут в случае введения Евросоюзом эмбарго в отношении России. При этом Москва от этого только выиграет, заявил обозреватель швейцарского издания 20 Minuten Марсель Урех.

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