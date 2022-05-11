Владикавказ, , 13:58 — REGNUM В Северной Осетии будут проверены все рынки республики после крупного пожара, который произошел 6 мая на рынке «Викалина» во Владикавказе. Поручение о проверках дал руководству МЧС и правоохранительных органов председатель правительства РСО-Алании Борис Джанаев в ходе аппаратного совещания.

Пожар Pexels

Как отметил первый заместитель главы регионального управления МЧС Николай Иванов, проверка на рынке «Викалина» проходила в последний раз в 2019 году. И тогда были найдены нарушения требований пожарной безопасности, за которые владелец рынка был привлечен к административной ответственности. Иванов также отметил, что для определения размера ущерба, нанесенного при пожаре, будет назначена экспертиза, работа ведется совместно с правоохранительными органам.

Напомним, пожар на рынке «Викалина» в столице РСО-Алании случился утром 6 мая. Загорелись три вещевых ангара, с рынка были эвакуированы около 500 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На рынке во Владикавказе произошел пожар, есть пострадавшие