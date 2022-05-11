Сеул, 11 мая, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи подготовило законопроект о дополнительном бюджете, направленный на предоставление помощи владельцам малого бизнеса, пострадавшим от пандемии коронавируса. Об этом сообщил сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление вице-премьера, министра стратегии и финансов страны Чху Гён Хо.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление он сделал 11 мая в ходе первого консультативного совещания представителей партии «Сила народа» и правительства.

Известно, что 12 мая законопроект обсудят на заседании кабинета министров, а 13 мая — его направят в Национальное собрание (парламент).

По словам министра, правительство будет в полной мере сотрудничать с законодателями для утверждения законопроекта до конца мая.

Точный размер дополнительного бюджета не известен.