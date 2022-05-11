Бухарест, , 13:58 — REGNUM Силы полиции и жандармерии столицы Румынии Бухареста были приведены в состояние повышенной готовности после того, как из больницы в Бухаресте сбежал особо опасный преступник, ранее приговоренный местным судом к 23-м годам тюремного заключения. Об этом 11 мая сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

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Согласно официальной информации, инцидент произошел 10 мая, когда осужденный Адриан Константин Динцэ был доставлен в столичную клинику для медицинского освидетельствования. По некоторым данным, преступник нейтрализовал охрану и, угрожая врачу физической расправой, завладел его униформой. Затем Динцэ скрылся на автомобиле скорой помощи.

Проводятся оперативные мероприятия. В управлении полиции Бухареста заявляют, что беглец является крайне опасным преступником, и призывают сограждан сообщать правоохранителям обо всех подозрительных лицах.

В апреле текущего года 32-летний Динцэ был осужден за вооруженный грабеж.