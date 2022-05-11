Москва, 11 мая, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Локомотив» поздравил бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина с 75-летним юбилеем. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба клуба.

Fc-rostov.ru Юрий Сёмин

«Дорогой Юрий Павлович! От всей души поздравляем вас с юбилеем! Мы безмерно ценим вашу любовь к футболу и «Локомотиву», — говорится в сообщении.

В специальном видеоролике Сёмина поздравили генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, главный тренер Заур Хапов и футболисты Маринато Гильерме, Антон Миранчук, Дмитрий Баринов, Мацей Рыбус и Борис Ротенберг.

Напомним, Сёмин возглавлял «Локомотив» в 1992-2005, 2009-2010 и 2016–2020 годах. Под его руководством команда трижды выиграла чемпионат России (2002, 2004, 2017/18) и шесть раз — Кубок России.

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