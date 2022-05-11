Бейрут, , 14:08 — REGNUM Глава правительства Ливана Наджиб Микати обратился к гражданам страны с призывом принять участие в парламентских выборах в стране. Об этом 11 мая сообщает Lebanon 24.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати Https://twitter.com/Najib_Mikati/status/1184403249677426688/photo/1

Ранее выборы депутатов в Национальное собрание страны прошли в ливанских дипломатических миссиях в странах Европы и Ближнего Востока. В самом Ливане голосование начнётся в воскресенье, 15 мая.

«Мы приглашаем ливанцев принять участие в парламентских выборах после двух туров, которые были успешно завершены на прошлой неделе среди эмигрантов. Правительство предприняло все меры для обеспечения безопасности голосования и независимости избирательного процесса, но мы возлагаем надежду на граждан, которые должны прийти на избирательные участки и отдать свои голоса», — заявил Микати журналистам.