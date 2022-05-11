Париж, , 13:56 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил об угрозе возрождения террористической группировки. Об этом глава МИД Франции написал в Twitter.

Жан-Ив Ле Дриан Иллюстрация: flickr.com

«Сегодня в Марракеше для поддержания международной коалиции. Угроза возрождения террористической группировки остается реальной, мы ее не забываем и боремся с ней», — написал глава МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс организует прощальную вечеринку в 18:00 по местному времени.

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