Париж, 11 мая, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил об угрозе возрождения террористической группировки. Об этом глава МИД Франции написал в Twitter.

Иллюстрация: flickr.com Жан-Ив Ле Дриан

«Сегодня в Марракеше для поддержания международной коалиции. Угроза возрождения террористической группировки остается реальной, мы ее не забываем и боремся с ней», — написал глава МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс организует прощальную вечеринку в 18:00 по местному времени.