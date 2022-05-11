Саранск, 11 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 11 мая, нарастающим итогом провели 1 348 857 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Денис Гришкин Анализ на коронавирус

Исследования на новую коронавирусную инфекцию в республике проводят восемь лабораторий, включая ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия», где было проведено 7,8% от общего числа исследований.

За минувшие сутки в республике было проведено 718 тестов на COVID-19, накануне жители региона сдали 802 теста на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 30 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 66 035 жителей республики. Всего в регионе подтвердили 67 533 случая заражения коронавирусом, из них 37 — за минувшие сутки.