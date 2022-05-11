Пекин, 11 мая, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Власти Китая решительным образом осуждают убийство корреспондентки катарского телеканала Al Jazeera в Палестине. Об этом 11 мая заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

«Китай решительно выступает против и решительно осуждает насильственные действия в отношении журналистов, выполняющих свою работу», — сказал он.

При этом ранее помощница министра иностранных дел Катара Лолва аль-Хатер заявила, что репортёр катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшая в Палестине, стала жертвой «израильского терроризма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что журналистку, репортера катарского телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле застрелили военнослужащие Израиля на Западном берегу реки Иордан.