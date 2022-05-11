Донецк, , 13:55 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Глубокую Балку, Железную Балку и Старомихайловку в Донецкой Народной Республике, сообщили 11 мая в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:15 (совпадает с мск) — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Глубокая Балка: выпущено 3 мины калибра 120 мм; 11:06 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Железная Балка: выпущено 2 гранаты из СПГ и 29 гранат из АГС, также применялось стрелковое оружие; 11:27 – населенный пункт Невельское – населенный пункт Старомихайловка: выпущено 2 снаряда калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики обстреляли Петровский и Кировский районы Донецка из артиллерии.

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