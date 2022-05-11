София, , 13:55 — REGNUM Координационный совет по организации протеста автоперевозчиков Болгарии объявил о намерении свернуть запланированную на 11–12 мая общенациональную акцию. Об этом 11 мая сообщает БНР.

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По предварительным данным, причиной такого шага стало достижение договоренности между представителями профсоюзов и правительством Болгарии о проведении дополнительных переговоров.

«Мы должны выслушать позицию кабмина и по возможности подготовиться к новым, более эффективным выступлениям», — заявил один из кураторов забастовки Йордан Арабаджиев.

Напомним, тысячи водителей грузовиков и автобусов со всей Болгарии планировали собраться 11 мая в центре столицы страны Софии с требованием к правительству снизить цены на топливо и отказаться от введения новых дорожных налогов.