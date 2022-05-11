Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий направил обращение в комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга с просьбой к правительству города передать Русской православной церкви пять зданий на Васильевском острове. Документ с обращением опубликован 11 мая на сайте комитета.

В храме Алексей Колчин © ИА REGNUM

От имени Санкт-Петербургской епархии РПЦ (Московского патриархата) митрополит просит безвозмездно передать объекты, которые образуют храмовый комплекс с церковью Смоленской иконы Божией Матери. Среди них — церковная школа, два церковных дома и ещё один дом с флигелем. А также святые ворота с богадельней и часовней. Все они расположены на Камской улице, у Смоленского кладбища.

«Церковные дома №16,18,20, 22 были построены в период 1883–1900 гг. В 1808 г. перед Смоленским кладбищем были сооружены ворота, объединившие два здания богадельни — дом № 24. Дома принадлежали церкви Смоленской иконы Божией Матери», — говорится в письме митрополита.

Отметим, что часть религиозных объектов на Камской улице уже принадлежат епархии. Об этом свидетельствует распоряжение мэра Ленинграда Анатолия Собчака от 15 июля 1991 года.

Читайте также: В Петербурге отдают РПЦ на 100 лет часть Благовещенской церкви в лавре

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2021 года Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга издал распоряжение о передаче в безвозмездное пользование Русской православной церкви второго этажа Благовещенской церкви на территории Александро-Невской лавры. В этих помещениях ранее располагался Музей городской скульптуры. Для него нашли другое помещение.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава РПЦ вновь потребовал от Эрмитажа раку Александра Невского