Каракас, 11 мая, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что вскоре он посетит Кубу. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро, сообщает Prensa Latina.

Elestimulo.com Николас Мадуро

На Кубе венесуэльский лидер примет участие в ряде встреч, имеющих большое значение для укрепления двусторонних связей, отмечает издание.

Также Мадуро через Марреро передал привет генералу армии Раулю Кастро и президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю, подтвердив свою солидарность с этой страны в связи с большими человеческими и материальными потерями, вызванными взрывом в отеле «Саратога» в Гаване.