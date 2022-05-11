* Талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 13:52 — REGNUM В афганской провинции Тахар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и пытали маулави Гафури, бывшего главу уезда Варсадж этой провинции, а затем водили его босиком по рынку. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники сообщили газете изданию, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали маулави Гафури ночью в его собственном доме и пытали в мечети.

Согласно этому источнику, при обыске в его доме талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нашли боеприпасы, оставшиеся с прошлых времен, и подвергли его оскорблениям и унижениям. Источник добавляет, что Гафури всё ещё находится в тюрьме талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его судьба неизвестна.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Тахара пока не дали комментариев.