Рас-Лануф, , 13:53 — REGNUM Предприятия по добыче и переработке нефти возобновили работу в ряде городов Ливии. Об этом 11 мая сообщает Fawasel.

Добыча нефти (сс) randomix

По данным журналистов, ранее представители нефтедобывающих предприятий страны заявили о приостановке работы в знак протеста, против правительства страны. Нефтяники потребовали от премьер-министра Ливии Абдель-Хамида Дабайбы оставить свой пост и передать управление страной в «руки парламента».

После трёх недель простоя, нефтяная отрасль вновь возобновила свою работу после обращения спикера парламента Ливии Акилы Салеха. В своём обращении Салех подчеркнул, что от простоя нефтедобывающей промышленности в первую очередь страдают простые ливийцы, оставшиеся без топлива.